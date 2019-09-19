В Гобустанском заповеднике отмечены Дни европейского наследия (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Гобустанском заповеднике отмечены Дни европейского наследия.

Как сообщает в четверг Trend, сегодня в заповедниках, действующих при Госслужбе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры, проведен первый день мероприятий, посвященных Дням европейского наследия. В честь мероприятий 19 сентября в заповедниках организован день "Открытых дверей".

Выступивший на мероприятии директор заповедника Вюгар Исаев сообщил, что Дни европейского наследия, являющиеся совместным проектом Совета Европы и Евросоюза проводятся ежегодно в конце сентября.

"Официальные открытия мероприятий, просветительские кампании, дни «открытых дверей», фольклорные и этнографические программы, считаются самым широкомасштабным культурным событием, в котором участвуют жители Европы. Основная цель проекта — обеспечить свободный проход местных и зарубежных посетителей в заповедники к объектам культурного наследия, привлечь внимание широкой общественности к вопросу охраны исторических и культурных памятников, а также пропаганда национально-культурного наследия", - сказал Исаев.

Сказав, что с каждым годом интерес к Гобустану увеличивается Вюгар Исаев подчеркнул, что число посещающих заповедник туристов увеличивается из года в год.

Выступив на мероприятии в качестве почетного гостя председатель Национальной комиссии Мальты при ЮНЕСКО Рэймонд Бондин подчеркнул, что Азербайджан владеет глубоким представлением об образцах культурного наследия. Он также отметил, что в Азербайджане есть много памятников, которые следует внести в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Далее на мероприятии при модераторстве народного художника Арифа Гусейнова были проведены для детей занятия по рисованию. Участникам были вручены сертификаты.

Была организована выставка-продажа ручных работ творчески одаренных детей и юношей с физическими ограничениями, нуждающихся в особой заботе.

Далее был проведен мини-тур "Гобустан за кадром". С его помощью посетители могли ознакомиться с местами съемок, таких известных фильмов, как "Ахырынджы ашырым", "Йедди огул истерем", "Деде горгуд", "Ганлы земи" , а также с памятниками заповедника.

Отметим, что мероприятия, проводимые ежегодно в различных регионах страны, и в этом году будут отмечаться в Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике, в государственном историко-культурном заповеднике «Кешикчидаг», в государственном историко-культурном заповеднике «Авей», в Гянджинском государственном историко-культурном заповеднике, Габалинском государственном историко-художественном заповеднике, в Загатальском историко-культурном заповеднике и мемориальном комплексе «Геноцид» в Губе.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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