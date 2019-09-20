Настроение очень хорошее – азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова

20 сентября 2019 18:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Настроение после выступления очень хорошее, сказала в пятницу Trend азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова, завоевавшая лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

«Думаю, что могла бы выступить и лучше, но в целом осталась довольна. Главное чтобы мой тренер была довольна, и мне кажется это так», - сказала Агамирова.

Гимнастка подчеркнула, что Чемпионат мира очень значимое для нее соревнование, где она приобрела огромный опыт.

«На свое последнее упражнение в программе - композицию с мячом выходила, уже не волнуясь. Все четыре предмета люблю, но легче всего мне удается мяч. Конечно, выступать дома куда ответственней, потому что публика смотрит, болеет и поддерживает, однако, все же, мне нравится выступать дома», - добавила Агамирова.

Гимнастка также поделилась своими планами после Чемпионата: «Наверное, буду отдыхать, но пока еще не думала, как, планирую восстанавливаться».

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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