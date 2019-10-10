В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)

10 октября 2019 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня день рождения одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке в ХХ веке – ученого-востоковеда, педагога, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой, сообщает в четверг Trend.

По этому случаю коллектив Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, председатель Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства, профессор Гюльчохра Мамедова, министр здравоохранения Огтай Ширалиев посетили могилу видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой во второй Аллее почетного захоронения, и с глубоким уважением почтив ее память, возложили венки и цветы к ее могиле.

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  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
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