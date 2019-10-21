В Азербайджане вновь стартовал процесс электронной смены школы

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане возобновился процесс электронной смены школы учащимися, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

Отметим, что с этого года посредством портала www.sy.edu.az осуществляется электронная смена школы учащихся.

Электронизация этого процесса помогает более прозрачной организации контакта родителей с учебным заведением, сокращению расстояния между школой и домом.

Напомним, что в связи с электронной сменой школ до 15 сентября 2019 года поступило 54 830 обращений. Из них 53 955 учащимся было разрешено поменять школу, 875 запросам было отказано в связи с несоответствием языка и результатами внутреннего конкурса, проводимым лицеями и школами-лицеями.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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