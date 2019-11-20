В Баку выявлено около 380 кг негодного к употреблению мяса (ФОТО)

20 ноября 2019 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На основании информации, поступившей в Агентство пищевой безопасности (АПБ), на рынке "8-й километр" по адресу улица Нахчыванского, Низаминский район города Баку был проведен рейд.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на АПБ, в ходе рейда, который был проведен совместно с сотрудниками правоохранительных органов, информация о продаже мяса неизвестного происхождения непригодного в пищу нашла свое подтверждение.

Было установлено, что 226 килограммов мяса и мясной продукции неизвестного происхождения, без костей, для продажи в маркет Bolluq поставил житель Джалилабадского района Гасанов Ровшаном Юнус оглу в полиэтиленовых пакетах, предназначенных для отходов.

Помимо этого, на складе Samrac 1001 xırdavat, принадлежащем маркету Vüsal, было обнаружено 153 килограмма мяса и мясной продукции неизвестного происхождения, без костей, упакованные в полиэтиленовые пакеты, предназначенные для отходов. В ходе расследования было установлена, что продукция принадлежит жителю Бейлаганского района Джафарову Равану Фаиг оглу и продавалсь оно в виде фарша.

Пробы, взятые с продукции, были отправлены в лабораторию Института пищевой безопасности для соответствующих анализов. Непригодное мясо и мясная продукция выведены из оборота.

Расследование по факту продолжается.

Просьба к гражданам по поводу продуктов животного происхождения сомнительного качества обращаться в правоохранительные органы и на номер 1003 АПБ, говорится в сообщении ведомства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку выявлено около 380 кг негодного к употреблению мяса (ФОТО)
  • В Баку выявлено около 380 кг негодного к употреблению мяса (ФОТО)
  • В Баку выявлено около 380 кг негодного к употреблению мяса (ФОТО)
  • В Баку выявлено около 380 кг негодного к употреблению мяса (ФОТО)
  • В Баку выявлено около 380 кг негодного к употреблению мяса (ФОТО)
  • В Баку выявлено около 380 кг негодного к употреблению мяса (ФОТО)
  • В Баку выявлено около 380 кг негодного к употреблению мяса (ФОТО)
  • В Баку выявлено около 380 кг негодного к употреблению мяса (ФОТО)
  • В Баку выявлено около 380 кг негодного к употреблению мяса (ФОТО)
  • В Баку выявлено около 380 кг негодного к употреблению мяса (ФОТО)
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