В Гяндже посажено свыше 10 тыс. деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев за один день в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими в Гяндже проведена акция озеленения. В ходе кампании, которая прошла под девизом «Сделай свой вклад в природу», посажено свыше 10 тысяч деревьев.

Как сообщает в пятницу Trend, в акции приняли участие глава ИВ города Гянджа Ниязи Байрамов, заместитель министра экологии и природных ресурсов Новруз Гулиев, депутаты Нагиф Хамзаев и Пярвин Керимзаде, руководители управлений, предприятий и организаций, сотрудники правоохранительных органов, а также студенты и молодежь. На территории парка-комплекса Гейдара Алиева и вокруг мавзолея Низами Гянджеви было посажено свыше 10 тысяч эльдарских сосен и декоративных деревьев.

Замминистра экологии и природных ресурсов Новруз Гулиев отметил, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева 2019 год объявлен «годом Насими». В рамках исполнения этого распоряжения на территории республики осуществляются различные мероприятия. Инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев за один день - самое масштабное из них.

«К этой акции присоединились все регионы республики. Хотя в течение дня предусматривается посадка 650 тысяч деревьев, по нашим оценкам их будет больше», - сказал Гулиев.

Депутат Пярвин Керимзаде отметила, что люди с энтузиазмом встретили инициативу Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев за один день, и она имеет неоценимое значение.

"Массовая акция имеет важное значение с точки зрения пропаганды в мире наследия выдающегося поэта, мыслителя Имадеддина Насими, а также охраны окружающей среды», - сказала Керимзаде.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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