Джейхун Байрамов: Молодежь должна стремиться к профессионализму международного уровня

10 декабря 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В эпоху, когда востребованность профессий и специальностей в современном мире стремительно меняется, искусственный интеллект, инновации проникают в нашу жизнь, молодежь должна определить для себя в качестве важной задачи выбор профессии в соответствии с нашими интересами, становиться конкурентоспособными, высококвалифицированными специалистами международного уровня.

Как передает во вторник Trend, об этом на Форуме студентов-волонтеров Азербайджана сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, перечисленные вопросы должны быть для молодежи приоритетными. Азербайджан можно назвать страной молодежи. Потому что, около половины населения – это люди до 30 лет.

Министр добавил, что в Азербайджане продолжается успешная реализация молодежной политики, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

«Волонтерское движение открывает пути реализации потенциала молодежи. В свое время к такому движению присоединялись и учителя. Они вели массовую работу по ликвидации безграмотности», - сказал Байрамов.

Джейхун Байрамов отметил, что в последнее время волонтерское движение в Азербайджане обрело широкий размах и расширяется из года в год. В высших и среднеспециальных учебных заведениях 11 регионов Азербайджана действуют 23 тысячи волонтеров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минобразования Азербайджана: В диагностическом оценивании примут участие 2700 психологов
Общество 9 декабря 20:23
В учебных заведениях Азербайджана будут созданы экзаменационные штабы
Общество 9 декабря 14:36
Со следующего года прием в вузы Азербайджана будет проводиться по новой классификации специальностей
Общество 9 декабря 11:55
Проведен II Форум солидарности волонтеров Азербайджана (ФОТО)
Общество 6 декабря 17:45
В Азербайджане пройдет конкурс “Знатоки литературы"
Общество 5 декабря 17:10
В Азербайджане учреждена Организация "Волонтеры туризма"
Туризм 5 декабря 16:30
Лента новостей
Fitch подтвердило кредитный рейтинг столицы Узбекистана на уровне «BB-»
Финансы 17:40
Иранская таможня перейдет на электронный формат работы в будущем году
Экономика 17:37
Президент Узбекистан подписал закон о госбюджете на 2020
Бизнес 17:30
ЕС призвал искать гибридные угрозы при оценке иностранных инвестиций
Европа 17:25
В Туркменистане принята программа по предупреждению насильственного экстремизма и противодействию терроризму
Туркменистан 17:23
Казахстанская горнорудная компания закупит взрывчатые вещества и арматуру
Тендеры 17:15
Крупное металлообрабатывающее предприятие в Азербайджане запустит новую производственную линию
Бизнес 17:15
Насладитесь наследием великого Насими вместе с Azercell (ВИДЕО)
Общество 17:08
Азербайджанская компания строит очередной жилмассив для вынужденных переселенцев в поселке Гобу
Строительство 17:06