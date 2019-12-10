Джейхун Байрамов: Молодежь должна стремиться к профессионализму международного уровня

БАКУ /Trend/ - В эпоху, когда востребованность профессий и специальностей в современном мире стремительно меняется, искусственный интеллект, инновации проникают в нашу жизнь, молодежь должна определить для себя в качестве важной задачи выбор профессии в соответствии с нашими интересами, становиться конкурентоспособными, высококвалифицированными специалистами международного уровня.

Как передает во вторник Trend, об этом на Форуме студентов-волонтеров Азербайджана сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, перечисленные вопросы должны быть для молодежи приоритетными. Азербайджан можно назвать страной молодежи. Потому что, около половины населения – это люди до 30 лет.

Министр добавил, что в Азербайджане продолжается успешная реализация молодежной политики, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

«Волонтерское движение открывает пути реализации потенциала молодежи. В свое время к такому движению присоединялись и учителя. Они вели массовую работу по ликвидации безграмотности», - сказал Байрамов.

Джейхун Байрамов отметил, что в последнее время волонтерское движение в Азербайджане обрело широкий размах и расширяется из года в год. В высших и среднеспециальных учебных заведениях 11 регионов Азербайджана действуют 23 тысячи волонтеров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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