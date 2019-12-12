В Азербайджане вырос индекс потребительских цен

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь этого года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 2,6 процента по соотношению к отчетному периоду прошлого года, в том числе по ценам на продукты питания, напитки и табачную продукцию – на 3,8 процента, на непродовольственные товары – на 1,2 процента, на услуги – на 2,1 процента.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, рост цен в ноябре по соотношению к октябрю составил 0,5 процента, в том числе по ценам на продукты питания, напитки и табачную продукцию – 0,9 процента, на непродовольственные товары – 0,2 процента, на услуги – 0,1 процента.

В ноябре 2019 года по отношению к предыдущему месяцу подорожали рис, мука, манная и гречневая крупа, макаронные изделия, говядина, баранина и мясо курицы, свежая рыба, колбасные изделия, молоко, сыр, йогурт, творог, яйца, сливочное и растительные масла, маргарин, бананы, яблоки, груши, виноград, грецкие орехи, фундук, огурцы, помидоры, перец, баклажаны, фасоль, репа, чеснок, чечевица, сахар и сахарный песок, чай, кофе, фруктовые соки. За тот же период наблюдалось снижение цен на сгущенное молоко, сметану, апельсин, мандарины, айву, хурму, каштаны, капусту, тыквы, лук и картофель. В ценах других продовольственных продуктов существенных изменений не наблюдалось.

За указанный период из непродовольственных товаров зарегистрирован рост цен на ткань, одежду и обувь, ковры и другие напольные покрытия, мебель и домашнюю утварь, синтетические стиральные порошки, обои, кирпич, доски, краски, канцелярские принадлежности, украшения. За отчетный период наблюдалось снижение цен на холодильники, кондиционеры, запчасти для легковых автомобилей, мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, телевизоры и цемент. В ценах на другие непродовольственные товары существенных изменений не наблюдалось.

В ноябре 2019 года по отношению к предыдущему месяцу в сфере платных услуг увеличились цены на химчистку и аренду одежды, ремонт обуви, стоматологические, косметологические и парикмахерские услуги, международные авиаперевозки, исключая перевозки в страны СНГ, а также аренда жилья. Цены на пассажироперевозки железной дорогой и авиаперевозки в страны СНГ, напротив снизились. Других существенных изменений в ценах на платные услуги не наблюдалось.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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