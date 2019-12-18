Саадат Юсифова: Переход на онлайн и дистанционное образование должен завершиться до 2030-го года

18 декабря 2019 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Знающая, грамотная, привязанная к Родине и открытая миру молодежь — главный гарант независимости. Без знаний и новых технологий невозможно добиться успеха.

Об этом заместитель завотделом по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджана Саадат Юсифова сказала на конференции на тему «Новая экзаменационная модель: реформы, итоги, ожидания», сообщает в среду Trend.

Сказав, что вложения в человеческий капитал считаются одной из самых выгодных инвестиций государства, Юсифова отметила, что в долгосрочной перспективе человеческий капитал превращается в социальный капитал, что в свою очередь способствует экономическому развитию: «Как неоднократно отмечал Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях, не природные ресурсы развивают экономику и демонстрирует достижения страны, а люди, образование, интеллектуальный уровень народа. Уже подрастает «поколение Z», которое не представляет себе мир без Интернета, для которого пользование Интернетом и цифровыми технологиями — образ жизни. Это обуславливает коренные перемены, новые подходы в образовательной системе».

Юсифова считает, что образовательная система завтрашнего дня будет направлена на развитие цифровой экономики, формирование нового среднего класса.

По ее словам, переход от пассивного образования к активному должен завершиться до 2030 года, и это станет обычной моделью образования. Смешанное и мобильное образование станет одним из основных факторов, определяющих конкурентоспособность и успех вузов.

Замзавотделом подчеркнула, что в результате стремительного изменения информационного и технологического фона, образование станет беспрерывным: «Сбор данных вig data усилит индивидуальный подход в образовании, знакомые форматы образования будут заменены новыми, дипломы заменят индивидуальные профили, тесты по оценке знаний утратят свою актуальность. Их заменят интернет-системы по оцениванию и сертификации. Учителей, дающих знания, заменят мотивирующие менторы, произойдет интеграция знаний. Образование будущего устранит дистанцию между работниками и работодателями, а рынок образовательных услуг будет более гибким, произойдет синтез академической и технологической среды. Крупные корпорации будут заказывать определенные специальности и навыки без государственного посредничества. Сформируется новый транснациональный рынок труда. Однако государства, нацеленные на усиление экономического потенциала, должны сохранить ведущую роль в формировании человеческого капитала. Поэтому система образования должна адаптироваться переменам, оперативнее реагировать на вызовы будущего».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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