Минэкологии о наблюдаемой пыли в Азербайджане

31 января 2020 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По результатам мониторинга, проведенного специалистами Национального департамента мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов, начиная с сегодняшней ночи, концентрация пыли в воздухе на территории Азербайджана превысило норму и в настоящее время превышает санитарную норму в 2,4 раза, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Минэкологии.

«Это связано с тем, что в последние два дня юго-западные воздушные потоки принесли на территорию страны пыльный туман из Ирана, Ирака и Аравийского полуострова. Предположительно, пыльный туман будет наблюдаться в течение сегодняшнего дня. В результате смены юго-западного ветра на северо-западный вечером количество пыли снизится и приблизится к норме» - отметили в структуре.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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