Шестилетняя азербайджанская гимнастка завоевала первую медаль в Венгрии

БАКУ /Trend/ - В Будапеште прошел традиционный международный турнир по художественной гимнастике «Весенний кубок-2020», сообщает в понедельник Trend.

В числе выступлений азербайджанских гимнасток в этом соревновании, в котором участвовали представительницы Венгрии, России, Австрии, Хорватии, Германии, Словакии, Кипра, Украины и Словении, особое внимание привлек дебют самой юной участницы соревнований Дениз Аббасовой.

Аббасова, которая заняла третье место среди гимнасток 2014 года рождения, выступила на этом соревновании в гимнастическом костюме с национальными орнаментами, который для этого выступления специально подготовила руководитель Центра национальной одежды, доктор философии по искусствоведению, модельер Гюльнара Халилова.

Юные соотечественницы - Мина и Дениз Аббасовы, сестры-близнецы Эсмер и София Сеидовы завоевали на турнире в целом три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

(Текст: Кямаля Сеидова)