Будут проверяться удостоверения личности желающих вернуться в Баку (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Бакинский международный автовокзальный комплекс 19 - 21 марта будет работать в обычном режиме.

Об этом в четверг сказал Trend пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

Она сообщила, что людям, желающим вернуться в Баку, это будет разрешено после проверки удостоверения личности.

"Как известно, с целью пресечения распространения коронавируса Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение ограничить въезд и выезд из Баку, Сумгайыта и Абшеронского района. Сегодня, после согласования с Оперативным штабом, было принято решение, чтобы 19, 20 и 21 марта проезд в регионы страны не ограничивался. В эти дни Бакинский автовокзал будет работать в обычном режиме. Однако, в последующие дни вернуться в столицу и вышеуказанные пункты смогут только граждане, зарегистрированные в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе», - сказала Аллахъярова.

Она подчеркнула, что во избежание проблем, лицам живущим и зарегистрированным в регионах, не следует обращаться в автовокзалы в связи с возвращением в столицу. Сотрудники госслужбы и других структур буду командированы в регионы. В данный период будут проверяться удостоверения личности желающих вернуться в Баку.

Отметим, что для контроля прибывающих из регионов в Баку, Сумгайыт и Абшерон в праздничные дни в трех местах установлены посты полиции: на 65-м километре трассы Баку-Алят-Астара, 45-м километре автодороги Баку-Губа и 26-м километре автотрассы Баку-Шамахы.

Также, в случае остановки транспорта с регистрационными госномерами Баку, Сумгайыта или Абшеронского района на постах уточняются места прописки пассажиров. Поэтому Главное управление ГДП обращается к гражданам с просьбой с 19 по 29 марта не выезжать в регионы и не приезжать из регионов в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район. Это будет запрещено.

Напомним, что в связи с превентивными мерами по пресечению распространения коронавирусной инфекции COVİD-19 ограничивается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, сообщили ранее Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

Согласно информации, с 00:00 часов 19 марта до 29 марта запрещается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район транспортных средств и их пассажиров, зарегистрированных в городах и районах Азербайджана, исключая транспортные средства спецназначения, в том числе, автомобили скорой помощи, аварийно-восстановительных, спасательных служб, а также грузовой транспорт.

Пассажирским транспортным средствам (автобусы, микроавтобусы, такси и другие), зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, запрещается осуществлять перевозки людей из других городов и районов страны по вышеназванным направлениям.

Транспортным средствам и их пассажирам, зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, разрешается свободный въезд и выезд в Баку.

Оперативный штаб призвал владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, где они зарегистрированы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)