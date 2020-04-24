В Азербайджане установлены новые требования, связанные с производственными и бытовыми отходами

БАКУ/Trend/ - В соответствии с правилами, предусмотренными законом Азербайджана "Об оценке воздействия на окружающую среду", при оценке воздействия на окружающую среду предприятий по обезвреживанию и переработке безопасных и опасных отходов, а также проектирования сооружений и полигонов в этих целях, должен быть составлен соответсвующий документ, который также должен пройти государственную экспертизу.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос в связи с этим отражен в поправке в закон "О производственных и бытовых отходах", обсуждаемой на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.