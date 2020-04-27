Минобразования Азербайджана о "Последнем звонке"

БАКУ /Trend/ - "Последний звонок" занимает особое место в жизни каждого школьника. Все хорошо понимают это. Однако мы должно точно определять приоритеты.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов, передает в понедельник Trend.

По его словам, учащиеся 11 классов достаточно зрелые люди.

"Верю, что они правильно оценят сложившуюся ситуацию и примут логическое решение. Это мероприятие можно провести и позже. Не исключаю того, что некоторые ученики продемонстрировав креативность проведут "Последний звонок" в режиме онлайн. Следует учесть, что это специфический случай. Сейчас все мы должны быть ответственными, и воздерживаться от проведения массовых мероприятий", - добавил Джейхун Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)