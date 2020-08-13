В Азербайджане проходят вступительные экзамены (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проводит вступительные экзамены по II и III группам специальностей для выпускников текущего и прошлых лет, дополнительный экзамен по иностранному языку для тех, кто в рамках вступительного экзамена по I и IV группам специальностей желает сдать экзамен по иностранному языку, отличному от того, по которому он сдавал выпускной экзамен, и дополнительный экзамен (азербайджанский или русский языки) для тех, кто желает сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка сдачи выпускного экзамена.

Как сообщили в четверг Trend в Центре, экзамены проводятся в 35 городах и районах страны и проходят в 2877 экзаменационных залах (164 здания). Для управления экзаменационным процессом назначены 164 общих руководителя, 490 руководителей экзамена, 3754 учителя-контролера, 328 сотрудников, осуществляющих пропуск участников.

В сегодняшних экзаменах участвуют 19197 абитуриентов.

Отметим, что в экзаменах, которые будут проведены 14 августа, планируется участие 18102 абитуриентов, и в целом за два дня это будут 37 299 абитуриентов. Из них 14232 человека сдадут экзамены по второй группе специальностей, 22607 - по третьей группе, 460 человек сдадут дополнительный экзамен по иностранному языку по первой и четвертой группам специальностей. Экзамены пройдут в соответствии с требованиями особого режима карантина. В рамках мер предосторожности будут использоваться электронные термометры для измерения температуры тела дистанционно, а также необходимые дезинфицирующие средства. На экзамены будут пропускаться участники с температурой тела не выше 37°C. Участникам рекомендуется приходить к зданиям, где пройдет экзамен, строго в указанное в пропускном листе время.

(Автор: Ильхама Исабалаева, Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)