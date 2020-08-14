На выходные в Баку приостанавливается функционирование регулярных и экспресс-автобусов
БАКУ /Trend/ - На выходные дни в Баку будет приостановлена работа регулярных и экспресс-автобусов.
Об этом в пятницу сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве.
Было отмечено, что работа регулярных и экспресс-автобусов приостанавливается в соответствии с правилами особого режима карантина с 00:00 15 августа.
Работа общественного транспорта будет возобновлена с 06:00 17 августа.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Эльдар Джанашвили)
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