В Азербайджане началась регистрация детей в группах дошкольного образования
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня стартовала электронная регистрация детей в группах дошкольного образования.
Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, родители (другие законные представители) могут пройти регистрацию в электронной системе mektebeqebul.edu.az, введя данные удостоверения личности ребенка. Процесс размещения электронного запроса в связи с выбором школы начнется 20 августа.
Отметим, что в 2020-2021 учебном году в группы дошкольного образования принимаются дети 2015 года рождения.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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