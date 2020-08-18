В Азербайджане началась регистрация детей в группах дошкольного образования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня стартовала электронная регистрация детей в группах дошкольного образования.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, родители (другие законные представители) могут пройти регистрацию в электронной системе mektebeqebul.edu.az, введя данные удостоверения личности ребенка. Процесс размещения электронного запроса в связи с выбором школы начнется 20 августа.

Отметим, что в 2020-2021 учебном году в группы дошкольного образования принимаются дети 2015 года рождения.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)