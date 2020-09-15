В Азербайджане за сутки выявлено 114 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 138 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 114 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 138 человек, скончались двое, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 38 517 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 35 998, скончались 566 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 953 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 921, в целом – 1 020 029 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев)