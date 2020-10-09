В результате ракетного обстрела Агдама ранены 4 гражданских лица - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Военно-политическое руководство агрессора Армении, грубо попирая нормы и принципы международного права, продолжает совершать террористические акты против мирного населения.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана, вооруженные силы страны-оккупанта примерно с 14:00 девятого октября 2020 года с различных направлений подвергли интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу поселок Гузанлы Агдамского района.

Жители поселка Гусейнов Ализамин Джавид оглу 1979 года рождения, Зейналов Эльчин Али оглу (1978), Мамедова Лала Магомед гызы (1984) и Рзаев Эльчин Ханифа оглу (1992) госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники прокуратуры осуществляют все возможные в боевых условиях оперативно-следственные мероприятия.

(Текст: Турал Гараджаев