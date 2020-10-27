Зангилан и Губадлы - стратегически важные территории Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Освободив Зангилан и Губадлы от оккупации, азербайджанская армия подарила большую радость как мне, депутату от 125-го Зангилан-Губадлинского избирательного округа, так и всем избирателям, сказал во вторник Trend. депутат Имамверди Исмайлов.

Он отметил, что население Зангилана и Губадлы выражают огромную признательность Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, сообщившему об освобождении родных краев: "Я долгие годы представляю оба района в Милли Меджлисе. Зангилан и Губадлы самые плодородные земли Азербайджана, здесь богатая флора и фауна. Эти районы стратегически важные территории Азербайджана. В советское время из поселка Дашбурун Бейлаганского района вели стратегические железные дороги до Горадиза и поселка Миндживан. Эти дороги будут восстановлены. Представьте, что из Китая будет железная дорога до Миндживана и Зангезура, будут осуществляться большие перевозки. Эти территории превратятся в быстроразвивающиеся регионы страны. Убежден, что в ближайшее время оккупированные азербайджанские территории будут полностью освобождены, на них будет развеваться азербайджанский флаг. Мы вернемся на родные земли, начнется Большое возвращение, и начнутся работы по благоустройству и созиданию".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)