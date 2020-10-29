Генпрокуратура Азербайджана подготовила видеоролики на шести языках о преступлениях Армении

БАКУ /Trend/ - В результате ракетных и тяжелых артиллерийских обстрелов армянскими вооруженными силами 4, 11 и 17 октября Гянджи, второго по величине города Азербайджана, погибли 26 человек, в том числе 10 женщин и 6 детей, еще 138 человек получили ранения, объектам городской гражданской инфраструктуры, памятникам истории и культуры, а также транспортным средствам нанесен значительный ущерб.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.



Подвергнув ракетному обстрелу древний город Гянджа - центр исторического и культурного наследия Азербайджана - Армения еще раз продемонстрировала свою давнюю политику вандализма, направленную не только против​ Азербайджана, но и в целом​ на мировое культурное наследие и общечеловеческие ценности.



Для информирования мировой общественности о преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении, пресс-службой Генеральной прокуратуры Азербайджана подготовлены обучающие видеоролики под названием «Что вы знаете о городе Гянджа, ставшем жертвой армянской агрессии?» на французском, испанском, немецком, русском, английском и арабском языках.



С целью разоблачения на международной арене агрессивной сущности Армении и введения в соответствии с международным правом санкций против этого государства-агрессора Генеральная прокуратура Азербайджана обратится ко всем международным организациям.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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