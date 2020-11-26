Завтра в Баку пасмурно, местами пройдут дожди

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, местами интенсивные, днем будет преимущественно без осадков. Умеренный северный ветер временами усилится, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью 5-7, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 776 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 75-85%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, в горных районах - снег, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, западный ветер местами усилится.

Ночью 2-6, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.