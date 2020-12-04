«Уральские Авиалинии» вывезут граждан РФ из Азербайджана
БАКУ/Trend/ - Авиакомпания «Уральские Авиалинии» в декабре выполнит три чартерных рейса по маршруту Баку-Москва (аэропорт "Жуковский") для вывоза российских граждан на Родину, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Рейсы предназначаются для перевозки пассажиров, имеющих гражданство или право въезда в Россию, а также прошедших тестирование и получивших негативный результат на коронавирус (COVID-19).
Чартерные рейсы вылетят 12, 19 и 26 декабря из Терминала 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Напомним, что с 26 ноября авиакомпания «Аэрофлот» также выполняет чартерные рейсы по маршруту Баку-Москва для вывоза граждан России. Полеты осуществляются дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.
Инвестиции в транспортную инфраструктуру туризма помогут развитию этого сектора в Туркменистане - ВТООН
Лента новостей
Бюро обязательного страхования Азербайджана выплатило компенсации по требованиям к Standard Insurance
Письма главе государства: Благодаря Вашей несокрушимой воли и решимости, мужеству армии Азербайджана мы ощутили радость победы
В План действий Палаты аудиторов Азербайджана на 2021 год включены меры по увеличению прозрачности экономики
ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» выделит 1,3 млн. манатов на электроснабжение посевных площадей в Азербайджане
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Мы никогда не забудем шехидов Отечественной войны. Они навсегда останутся в наших сердцах (ФОТО)
В Католической церкви Баку отслужили мессу в память об азербайджанских воинах и мирных жителях, жертв армянской агрессии (ФОТО/ВИДЕО)
Cтарший советник Amnesty International опубликовала фотодоказательства разрушений, нанесенных армянами Кельбаджарскому району (ФОТО)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева подготовлена музыкальная композиция "Əbədi zirvə", посвященная шехидам (ВИДЕО)
Мы ощущали поддержку всего Азербайджана, знали, за нас болеют! – групповая команда по художественной гимнастике (ФОТО)
Девять азербайджанских гимнасток вернулись с чемпионата Европы в Киеве с медалями - главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева
Президент Ильхам Алиев: До последней минуты Армения пыталась помешать процессу подготовки к специальной сессии Генассамблеи ООН
Президент Ильхам Алиев: Выполнение резолюций Совета Безопасности ООН путем применения силы было неизбежным
Президент Ильхам Алиев: За последние два года Армения целенаправленно разрушила переговорный процесс