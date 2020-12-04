«Уральские Авиалинии» вывезут граждан РФ из Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания «Уральские Авиалинии» в декабре выполнит три чартерных рейса по маршруту Баку-Москва (аэропорт "Жуковский") для вывоза российских граждан на Родину, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Рейсы предназначаются для перевозки пассажиров, имеющих гражданство или право въезда в Россию, а также прошедших тестирование и получивших негативный результат на коронавирус (COVID-19).

Чартерные рейсы вылетят 12, 19 и 26 декабря из Терминала 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Напомним, что с 26 ноября авиакомпания «Аэрофлот» также выполняет чартерные рейсы по маршруту Баку-Москва для вывоза граждан России. Полеты осуществляются дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.