В Азербайджане соцвыплаты назначены семьям более 1100 шехидов
БАКУ /Trend/ - Госфонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения продолжает работы по назначению ежемесячных пособий и пенсий членам семей шехидов Отечественной войны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минтруда.
Уже осуществлены соцвыплаты свыше 2700 членам семей более 1100 шехидов.
Продолжающийся в настоящее время процесс осуществляется в электронном порядке и проактивной форме без обращения этих лиц. Семьи шехидов информируются о проводимых назначениях. Должностные лица министерства продолжают регулярно встречаться с членами семей шехидов в целях выявления их нужд.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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