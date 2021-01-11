В Азербайджане соцвыплаты назначены семьям более 1100 шехидов

БАКУ /Trend/ - Госфонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения продолжает работы по назначению ежемесячных пособий и пенсий членам семей шехидов Отечественной войны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минтруда.

Уже осуществлены соцвыплаты свыше 2700 членам семей более 1100 шехидов.

Продолжающийся в настоящее время процесс осуществляется в электронном порядке и проактивной форме без обращения этих лиц. Семьи шехидов информируются о проводимых назначениях. Должностные лица министерства продолжают регулярно встречаться с членами семей шехидов в целях выявления их нужд.

(Текст: Кямаля Сеидова)