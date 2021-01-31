Секретарь Тарифного совета раскрыл причины изменения тарифа на водоснабжение (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерсу" обратилось в Тарифный (ценовой) совет Азербайджана. Об этом, как передает Trend, сказал секретарь Тарифного совета Джейхун Наджафов.

По его словам, в обращении было отмечено, что в последние годы расширилась как география, так и охват бесперебойного водоснабжения со стороны ОАО "Азерсу". Вследствие этого увеличились расходы на электроэнергию и прочие расходы: "Поэтому доходы от нынешнего тарифа не возмещают расходы, и выделяются субсидии из госбюджета".

В то же время в обращении ОАО "Азерсу" говорилось, что для обеспечения устойчивости услуги, повышения качества, а также устранения зависимости от государственного бюджета повышение тарифов является необходимым.

Секретарь Тарифного совета подчеркнул, что вопрос был обсужден на заседании совета: "На заседании тариф за один кубометр воды, включая НДС, был утвержден в размере 70 гяпиков для городов Баку, Сумгайыт, Хырдалан и Абшеронского района, 60 гяпиков – для других административных территориальных единиц, тариф на услуги по сбросу сточных вод – в размере 30 гяпиков за кубометр по стране".