В этом году Гран При Азербайджана "Формулы 1" пройдет по новым правилам
БАКУ /Trend/ - В этом году Гран При Азербайджана "Формулы 1" будет проводиться по новым правилам.
Об этом на семинаре сказала завотделом по связям с общественностью Операционной компании "Бакинское городское кольцо" Аян Наджаф-Агаева, сообщает во вторник Trend.
Она отметила, что соревновательный уик-энд будет продолжаться не 4, а 3 дня: "Также введены ограничения и по мероприятиям, связанным с награждениями".
Завотделом напомнила, что Гран При Азербайджана состоится 6 июня: "В отличие от прошлых лет, первое соревнование Гран При будет проведено 28 марта не в Австралии, а в Бахрейне".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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