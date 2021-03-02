В этом году Гран При Азербайджана "Формулы 1" пройдет по новым правилам

БАКУ /Trend/ - В этом году Гран При Азербайджана "Формулы 1" будет проводиться по новым правилам.

Об этом на семинаре сказала завотделом по связям с общественностью Операционной компании "Бакинское городское кольцо" Аян Наджаф-Агаева, сообщает во вторник Trend.

Она отметила, что соревновательный уик-энд будет продолжаться не 4, а 3 дня: "Также введены ограничения и по мероприятиям, связанным с награждениями".

Завотделом напомнила, что Гран При Азербайджана состоится 6 июня: "В отличие от прошлых лет, первое соревнование Гран При будет проведено 28 марта не в Австралии, а в Бахрейне".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)