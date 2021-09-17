Дорожная полиция Азербайджана предупредила лиц, занимающихся незаконными пассажироперевозками в выходные дни

БАКУ /Trend/ - Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана примет меры административного взыскания против водителей автомобилей, занимающихся незаконной перевозкой пассажиров в выходные дни, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на управление.

В ведомстве отметили, что в соответствии с решением Кабинета министров в Азербайджане приостановлена работа общественного транспорта в выходные дни.

"Однако некоторые водители, злоупотребляющие сложившейся ситуацией, не только осуществляют незаконную деятельность в сфере пассажироперевозок транспортными средствами, но и создают условия для распространения коронавирусной инфекции. Пассажиры должны учитывать, что передвижение таких транспортных средств будет приостановлено", - сказали в управлении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)