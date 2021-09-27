Проект банка ABB «День памяти»

В связи с Днем памяти павших в Азербайджанской Республике 27 сентября банк АВВ представил новый проект социальной ответственности. Проект посвящен памяти наших героев, погибших в 44-дневной войне.

АВВ представил портал https://yadedirik.az/, где собраны фотографии и краткая информация о шехидах Отечественной войны. Каждый пользователь может поделиться в своих аккаунтах в социальных сетях фотографией шехида Отечественной войны. На портале также доступна функция поиска, которая позволяет найти данные о шехиде по имени и фамилии, затем поделиться ими.

Вся информация и фотографии на портале размещены на основе открытой информации сайта Министерства Обороны Азербайджанской Республики.

На следующих этапах портал предполагает размещение информации о Первой Карабахской войне и шехидах 20 января. Информация о наших шехидах будет собрана на основе документальных материалов и исторических очерков. Портал https://yadedirik.az/ станет доступной базой о наших шехидах для каждого.

Реализация такого проекта дает возможность почтить память наших героев, погибших за свободу и территориальную целостность Азербайджана, сохранить их духовное наследие, передать его будущим поколениям и внести свой вклад в воспитание патриотизма нашего общества. АВВ надеется, что в эпоху цифровизации этот проект станет полезным с точки зрения пропаганды подвигов наших шехидов.

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