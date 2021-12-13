По факту отравления донером в Баку возбуждено уголовное дело - МВД
БАКУ / Trend / - Возбуждено уголовное дело по факту отравления 8 человек донером в Баку.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.
В следственном отделе Насиминского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 200 УК (Обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции).
Следственные действия продолжаются.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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