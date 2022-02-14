В Азербайджане разработан план действий по предотвращению использования географических карт с искаженными топонимами

БАКУ /Trend/ - Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана разработало план действий по предотвращению использования географических карт с искаженными топонимами.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на презентации доклада по дезинформации и гибридным угрозам против Азербайджана, подготовленного Центром социальных исследований (ЦСИ).

Замминистра отметил, что общественность будет проинформирована об этом в ближайшее время.

(Автор: Эльчин Мехтиев Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)