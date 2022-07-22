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В Азербайджане выявлены еще 337 случаев заражения коронавирусом, вылечились 152 человека

Общество Материалы 22 июля 2022 20:10
В Азербайджане выявлены еще 337 случаев заражения коронавирусом, вылечились 152 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 337 случаев заражения коронавирусом, 152 человека вылечились, четверо - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 795 832 случая заражения коронавирусной инфекцией, 784 508 человек вылечились, 9 733 – скончались, число активных больных составляет 1591.

За последние сутки в стране проведены 3 087 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 018 167.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлены еще 337 случаев заражения коронавирусом, вылечились 152 человека
В Азербайджане выявлены еще 337 случаев заражения коронавирусом, вылечились 152 человека
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