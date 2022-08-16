Одна из станций бакинского метро перейдет на усиленный режим работы

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением 17 августа на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку матча между ФК "Карабах" и чешской "Викторией" будет изменен режим работы станции метро "Гянджлик".

Об этом сообщили во вторник Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен".

В соответствии с оперативным планом Бакинского метрополитена станция "Гянджлик" в этот день будет переведена на усиленный режим работы.

"Будут приняты меры для безопасной и комфортной перевозки пассажиров, выделен дополнительный персонал. Также будут приняты соответствующие меры контроля на станциях метро "Нариман Нариманов" и "28 Мая", - сказали в ЗАО.

(Перевод: Нубар Кулузаде)