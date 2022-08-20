Пожар в Губе нанес ущерб 500 гектарам лесного фонда

БАКУ /Trend/ - Пожар в Губе уже локализован, опасности его распространения на другие территории нет.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал глава Губинского регионального центра лесного хозяйства Эльвин Бахышев.

Он отметил, что пожар, произошедший на территории муниципалитета в Губе, впоследствии перекинулся на лесную территорию.

По его словам, тушение пожара осложнялось из-за горного рельефа местности и сильного ветра. В результате пожара пострадали 500 гектаров лесного фонда.

(Перевод: Нубар Кулузаде)