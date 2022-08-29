В этом году в Азербайджане усыновлены 150 детей

БАКУ /Trend/ - Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в этом году передало на усыновление 150 детей. Из них 79 мальчиков и 71 девочка.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве, до достижения ребенком возраста 18 лет ежеквартально в первый год, а в дальнейшем один раз в год для изучения ситуации в семье, уровня развития ребенка проводится мониторинг. В этом году был проведен мониторинг в 771 семье с усыновленными детьми.

С 1 ноября 2019 года управление в сфере усыновления возложено на министерство труда и социальной защиты населения, создана новая современная система управления. С указанного периода были усыновлены 298 детей - 152 мальчика и 146 девочек.

Также в этом году в результате реинтеграционных мер 73 ребенка вернулись из государственных детских учреждений в свои семьи.

(Перевод: Нубар Кулузаде)