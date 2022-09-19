Автобусные рейсы на освобожденные территории Азербайджана осуществляются в соответствии с графиком - министерство

БАКУ /Trend/ - Ранее министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана распространило сообщение касательно переноса на другие даты запланированных на 15, 16 и 17 сентября поездок регулярными автобусами на освобожденные территории страны - в Шушу, Агдам и Физули.

В ответ на запрос Trend в понедельник по вопросу сроков возобновления рейсов в министерстве сообщили, что выполнение автобусных рейсов на освобожденные территории продолжается в соответствии с графиком.

"Были перенесены на другие даты лишь несколько рейсов на прошлой неделе, о чем пассажиры были проинформированы за два дня до поездки", - сказали в ведомстве.

(Перевод: Нубар Кулузаде)