...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане вносятся изменения в законодательство в связи с трудовой занятостью женщин

Общество Материалы 20 сентября 2022 16:29 (UTC +04:00)
В Азербайджане вносятся изменения в законодательство в связи с трудовой занятостью женщин

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики», представленный в Милли Меджлис (парламент) по законодательной инициативе главы государства, предусматривает изменения с целью полного соблюдения принципа гендерного равенства в сфере участия в трудовых отношениях, устранения барьеров, связанных с участием женщин на рынке труда.

Как сообщает во вторник Trend, согласно законопроекту, число профессий (должностей) и рабочих мест, где женский труд запрещен действующим законодательством, будет сокращено с 674 до 204, при этом перечень профессий (должностей) и рабочих мест, где запрещен женский труд, будет относиться только к беременным или к женщинам с детьми в возрасте до одного года.

Эти поправки нацелены на коренные изменения в системе трудовых отношений и возможности трудоустройства в республике на основе принципов гендерного равенства, создание равных возможностей в сферах трудоустройства, а также оплаты труда.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости