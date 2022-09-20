В Азербайджане вносятся изменения в законодательство в связи с трудовой занятостью женщин

БАКУ /Trend/ - Законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики», представленный в Милли Меджлис (парламент) по законодательной инициативе главы государства, предусматривает изменения с целью полного соблюдения принципа гендерного равенства в сфере участия в трудовых отношениях, устранения барьеров, связанных с участием женщин на рынке труда.

Как сообщает во вторник Trend, согласно законопроекту, число профессий (должностей) и рабочих мест, где женский труд запрещен действующим законодательством, будет сокращено с 674 до 204, при этом перечень профессий (должностей) и рабочих мест, где запрещен женский труд, будет относиться только к беременным или к женщинам с детьми в возрасте до одного года.

Эти поправки нацелены на коренные изменения в системе трудовых отношений и возможности трудоустройства в республике на основе принципов гендерного равенства, создание равных возможностей в сферах трудоустройства, а также оплаты труда.

(Перевод: Фидан Мустафаева)