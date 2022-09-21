В Азербайджане предложено изменение в закон о статусе шехида

БАКУ /Trend/ - В закон «Об увековечении имени шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов» необходимо внести дополнения.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал депутат Эльшад Мирбашир на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правам человека.

Депутат отметил, что представил свое предложение в Милли Меджлис.

«Тем, кто погиб в результате несчастного случая во время прохождения воинской службы в период Отечественной войны Азербайджана или при исполнении воинских обязанностей, также должен быть присвоен статус шехида», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)