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В Азербайджане предложено изменение в закон о статусе шехида

Общество Материалы 21 сентября 2022 12:25 (UTC +04:00)
В Азербайджане предложено изменение в закон о статусе шехида

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В закон «Об увековечении имени шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов» необходимо внести дополнения.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал депутат Эльшад Мирбашир на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правам человека.

Депутат отметил, что представил свое предложение в Милли Меджлис.

«Тем, кто погиб в результате несчастного случая во время прохождения воинской службы в период Отечественной войны Азербайджана или при исполнении воинских обязанностей, также должен быть присвоен статус шехида», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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