Завтра в Баку будет до 27 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный юго-восточный ветер, сообщили во вторник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-19, днем - 25-28, в Баку ночью - 16-18, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 769 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью - 70-80, днем - 45-50 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром прогнозируется туман. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 12-16, днем – 25-30, в горах ночью – 3-8, днем - 12-17 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)