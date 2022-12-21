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Волонтерами ОО "Региональное развитие" участникам акции на дороге Ханкенди-Лачин роздана теплая одежда (ФОТО)

Общество Материалы 21 декабря 2022 18:02 (UTC +04:00)
Волонтерами ОО "Региональное развитие" участникам акции на дороге Ханкенди-Лачин роздана теплая одежда (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - Акция протеста, начавшаяся на дороге Ханкенди-Лачин в целях пресечения экологического террора, незаконной эксплуатации армянами месторождений полезных ископаемых в Карабахском регионе Азербайджана, продолжается уже десять дней.

Как сообщает в среду Trend, учитывая суровые погодные условия в регионе, участникам акции оказывается всесторонняя поддержка со стороны общественности. Так, волонтеры Общественного объединения ”Региональное развитие" раздали участникам акции теплую одежду, собранную в результате этой поддержки - шапки, перчатки, шарфы и др. Обеспечение участников теплой одеждой в связи с продолжающимися в регионе суровыми погодными условиями будет продолжено.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Волонтерами ОО "Региональное развитие" участникам акции на дороге Ханкенди-Лачин роздана теплая одежда (ФОТО)
Волонтерами ОО "Региональное развитие" участникам акции на дороге Ханкенди-Лачин роздана теплая одежда (ФОТО)
Волонтерами ОО "Региональное развитие" участникам акции на дороге Ханкенди-Лачин роздана теплая одежда (ФОТО)
Волонтерами ОО "Региональное развитие" участникам акции на дороге Ханкенди-Лачин роздана теплая одежда (ФОТО)
Волонтерами ОО "Региональное развитие" участникам акции на дороге Ханкенди-Лачин роздана теплая одежда (ФОТО)
Волонтерами ОО "Региональное развитие" участникам акции на дороге Ханкенди-Лачин роздана теплая одежда (ФОТО)
Волонтерами ОО "Региональное развитие" участникам акции на дороге Ханкенди-Лачин роздана теплая одежда (ФОТО)
Волонтерами ОО "Региональное развитие" участникам акции на дороге Ханкенди-Лачин роздана теплая одежда (ФОТО)
Волонтерами ОО "Региональное развитие" участникам акции на дороге Ханкенди-Лачин роздана теплая одежда (ФОТО)
Волонтерами ОО "Региональное развитие" участникам акции на дороге Ханкенди-Лачин роздана теплая одежда (ФОТО)
Волонтерами ОО "Региональное развитие" участникам акции на дороге Ханкенди-Лачин роздана теплая одежда (ФОТО)
Волонтерами ОО "Региональное развитие" участникам акции на дороге Ханкенди-Лачин роздана теплая одежда (ФОТО)
Волонтерами ОО "Региональное развитие" участникам акции на дороге Ханкенди-Лачин роздана теплая одежда (ФОТО)
Волонтерами ОО "Региональное развитие" участникам акции на дороге Ханкенди-Лачин роздана теплая одежда (ФОТО)
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