Волонтерами ОО "Региональное развитие" участникам акции на дороге Ханкенди-Лачин роздана теплая одежда (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Акция протеста, начавшаяся на дороге Ханкенди-Лачин в целях пресечения экологического террора, незаконной эксплуатации армянами месторождений полезных ископаемых в Карабахском регионе Азербайджана, продолжается уже десять дней.

Как сообщает в среду Trend, учитывая суровые погодные условия в регионе, участникам акции оказывается всесторонняя поддержка со стороны общественности. Так, волонтеры Общественного объединения ”Региональное развитие" раздали участникам акции теплую одежду, собранную в результате этой поддержки - шапки, перчатки, шарфы и др. Обеспечение участников теплой одеждой в связи с продолжающимися в регионе суровыми погодными условиями будет продолжено.

(Перевод: Нубар Кулузаде)