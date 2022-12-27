Обнародовано число детей, воспитывающихся в детских домах Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В настоящее время число детей-воспитанников детских домов Азербайджана составляет 1563 человека, 640 из которых девочи и 923 мальчика.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам 2022 года председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов.

По его словам, на сегодняшний день проведен мониторинг 1 273 усыновленных детей.

"В результате принятых мер по реинтеграции за прошедший период в семьи было возвращено 240 детей. Из них 94 девочки и 146 мальчиков. 109 из этих детей были реинтегрированы в этом году. С 1 ноября 2022 года в детские учреждения было помещено 18 детей, из них 9 мальчиков и 9 девочек. На данный момент количество детей, которых можно усыновить в учреждениях, составляет - 66".

(Перевод: Нубар Кулузаде)