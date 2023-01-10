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Председатель Агентства аграрных услуг Азербайджана освобожден от должности по собственному желанию

Общество Материалы 10 января 2023 15:50 (UTC +04:00)
Председатель Агентства аграрных услуг Азербайджана освобожден от должности по собственному желанию

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Председатель Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана Мирза Алиев освобожден от должности по собственному желанию, сообщает во вторник Trend.

Данный факт подтвердили Trend во вторник в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Было отмечено, что нового назначения на должность председателя агентства пока нет.

Напомним, что Агентство аграрных услуг было создано указом главы государства в 2019 году. Мирза Алиев занимал пост председателя агентства с 2020 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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