Председатель Агентства аграрных услуг Азербайджана освобожден от должности по собственному желанию

БАКУ /Trend/ - Председатель Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана Мирза Алиев освобожден от должности по собственному желанию, сообщает во вторник Trend.

Данный факт подтвердили Trend во вторник в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Было отмечено, что нового назначения на должность председателя агентства пока нет.

Напомним, что Агентство аграрных услуг было создано указом главы государства в 2019 году. Мирза Алиев занимал пост председателя агентства с 2020 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)