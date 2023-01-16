В Физули обнаружены боеприпасы (ВИДЕО)

Сотрудниками Физулинского районного отдела полиции продолжаются мероприятия по обнаружению и сбору боеприпасов и взрывчатых веществ с заброшенных военных позиций на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в понедельник Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе очередных мероприятий, проведенных на территории района сотрудниками Физулинского районного отдела полиции, были обнаружены различные боеприпасы.

Найденные 45 автоматов, 11 пулеметов, 9 гранатометов, 2 противотанковых управляемых ракетных комплекса, 2 снайперские винтовки, 4 пистолета, 1 AQS и ленточные коробки, 3 ручные гранаты, 15 взрывчатых веществ, 2 прибора ночного видения, 1500 патронов различного калибра и другие боеприпасы были переданы по назначению.

(Перевод: Нубар Кулузаде)