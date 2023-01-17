В прошлом году в Азербайджане зимовало свыше 800 тысяч птиц (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году количество зимующих в Азербайджане птиц превысило 800 тысяч.

Об этом сообщил во вторник Trend директор Азербайджанского орнитологического общества Эльчин Султанов.

Он отметил, что с целью отслеживания динамики численности перелетных и оседлых птиц в Азербайджане и выявления тенденций численности, видов птиц, с участием сотрудников Азербайджанского орнитологического общества, Института зоологии Национальной Академии Наук Азербайджана, службы охраны биологического разнообразия ежегодно на территории страны проводится регулярный учет птиц.

"Азербайджан занимает 3-е место в Европе по количеству зимующих птиц. Это связано также с наличием уникальных мест на Кура-Араксинской низменности и Каспийском побережье, наличием там большого количества суккулентов, бухт, укрытых от ветра и их богатством флоры и фауны.

Во время подсчета в Гызылагаджском Национальном парке было зарегистрировано более 200 тысяч зимующих птиц, а в Абшеронском Национальном парке - 160 тысяч", - отметил Султанов.

По его словам, в настоящее время на территории Ширванского национального парка совместно со специалистами и учеными проводится подсчет птиц.