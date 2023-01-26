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В Азербайджанае предлагается увеличить скидку на электромобили

Общество Материалы 26 января 2023 19:01 (UTC +04:00)
В Азербайджанае предлагается увеличить скидку на электромобили

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Все чаще приходится переходить на гибридные и электромобили. Легковые электромобили, срок выпуска которых составляет до трех лет, освобождаются от уплаты ввозной таможенной пошлины. Считаю, этот срок нужно увеличить до 5-6 лет.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил член парламентского Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Ильтизам Юсифов на сегодняшнем заседании Комитета.

Он отметил, что эти машины практически не имеют экологических отходов. Однако другие новые автомобили не могут быть приобретены большинством людей из-за их высокой цены.

Отметим, что в пояснительной записке Кабинета министров к указанному постановлению отмечается, что в соответствии с изменениями в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин» легковые электромобили, со дня заводского выпуска которых прошло до 3 лет, а также зарядные устройства второго и третьего уровней для электромобилей освобождаются от ввозной таможенной пошлины.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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