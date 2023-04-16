В Азербайджане выявлено еще 66 случаев заражения коронавирусом, вылечились 59 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зарегистрировано 66 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 59 человек вылечились.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 830 846 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 820 153 человека вылечились, число активных больных составляет 480. Всего скончались 10 213 человек.

За последние сутки в стране проведено 833 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 576 355.