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В Азербайджане выявлено еще 66 случаев заражения коронавирусом, вылечились 59 человек

Общество Материалы 16 апреля 2023 20:19 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлено еще 66 случаев заражения коронавирусом, вылечились 59 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зарегистрировано 66 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 59 человек вылечились.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 830 846 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 820 153 человека вылечились, число активных больных составляет 480. Всего скончались 10 213 человек.

За последние сутки в стране проведено 833 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 576 355.

В Азербайджане выявлено еще 66 случаев заражения коронавирусом, вылечились 59 человек
В Азербайджане выявлено еще 66 случаев заражения коронавирусом, вылечились 59 человек
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