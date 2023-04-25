В праздники в токсикологическое отделение Клинического медцентра в Баку обратились 72 человека

БАКУ /Trend/ - В праздничные дни (21-24 апреля) в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра в Баку обратились 72 человека.

Как сообщили во вторник Trend в Клиническом медцентре, 15 из них были госпитализированы в токсикологическое отделение, остальные обратившиеся получили первую медпомощь и были выписаны домой.

Среди госпитализированных - 8 женщин и 6 мужчин, один ребенок. Из них 6 человек обратились в связи с отравлением лекарственными препаратами, 5 - отравлением уксусной кислотой, 2 - отравлением этанолом, 1 - в связи с укусом змеи, у 1 человека была зафиксирована аллергическая реакция.

Несмотря на усилия врачей, 1 женщину спасти не удалось (отравление уксусной кислотой).