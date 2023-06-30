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Азербайджанский боксер вышел в финал и завоевал лицензию на Париж-2024

Общество Материалы 30 июня 2023 22:57 (UTC +04:00)
Азербайджанский боксер вышел в финал и завоевал лицензию на Париж-2024

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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КРАКОВ /Trend/ - Азербайджанский боксер Мухаммед Абдуллаев вышел в финал и завоевал лицензию на Париж-2024.

Как сообщает Trend, азербайджанский боксер Мухаммед Абдуллаев принял участие в полуфинальном бою на III Европейских играх, прошедших в Польше. На пути к финалу Абдуллаев в весовой категории +92 кг испытал свои силы против Нельви Рам Тиафак (Германия).

Встреча завершилась уверенной победой Азербайджанского боксера. Абдуллаев победил соперника со счетом 4:1 (29:28, 29:28, 29:28, 30:27, 28:29) и сохранил свои шансы на чемпионство.

Выйдя в финал, он также оформил лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.

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