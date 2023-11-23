В Баку среди школьников пройдет интеллектуальный конкурс "Научимся безопасному поведению на дорогах"

БАКУ /Trend/ - 27 ноября в Центре Гейдара Алиева пройдет III интеллектуальный конкурс среди учащихся средних общеобразовательных школ "Научимся безопасному поведению на дорогах".

Как сообщает в четверг Trend, конкурс, организованный Центром Гейдара Алиева, министерством науки и образования, Автомобильной федерацией Азербайджана, пройдет в рамках реализации "Государственной программы по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" при поддержке Общественного объединения "Региональное развитие".

Цель проекта - защита жизни и здоровья участников дорожного движения, популяризация безопасного и культурного поведения на дорогах, просвещение школьников о правилах дорожного движения.

В соревновании примут участие команды учеников 7-8 классов из 55 общеобразовательных школ Баку.

В интеллектуальной борьбе участники ответят на вопросы по темам "История правил дорожного движения", "История автомобилей", "Участники дорожного движения", "Транспортные средства", "Пешеходы и велосипедисты", "Устройство и оснащение автомобилей", "Дорожные знаки" и т.д.

По итогам трех туров конкурса жюри определит обладателей I, II и III мест.

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