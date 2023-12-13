Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

"Образование возвращается в Карабах": В селе Забух начала работу полная средняя школа (ФОТО)

Общество Материалы 13 декабря 2023 11:44 (UTC +04:00)
"Образование возвращается в Карабах": В селе Забух начала работу полная средняя школа (ФОТО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В селе Забух Лачинского района начала работу полная средняя школа имени А.Мамедова.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится на странице Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Азербайджана в социальной сети Facebook.

"Образование возвращается в Карабах", - говорится в публикации.

Напомним, что в целях проектирования, капитального ремонта и восстановления здания полной средней школы на 176 ученических мест села Забух Лачинского района, Президентом Ильхамом Алиевым было подписано распоряжение от 22 сентября 2022 года, и в здании школы были начаты восстановительно-укрепительные и капитальные ремонтные работы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

"Образование возвращается в Карабах": В селе Забух начала работу полная средняя школа (ФОТО)
"Образование возвращается в Карабах": В селе Забух начала работу полная средняя школа (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости