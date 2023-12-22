Генпрокуратура Азербайджана проводит конференцию в Абшеронском районе

БАКУ /Trend/ - Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики 22 декабря в Абшеронском районе проводится конференция с участием ответственных сотрудников окружных региональных прокуратур и правоохранительных органов, представителей других государственных структур, а также образовательных учреждений.

Как сообщает в пятницу Trend , в ходе конференции также проводятся обсуждения с целью налаживания оперативного и эффективного сотрудничества между государственными структурами, неправительственными организациями и региональными СМИ.

Также в рамках мероприятия в прокуратуре Абшеронского района организован День открытых дверей.

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