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Генпрокуратура Азербайджана проводит конференцию в Абшеронском районе

Общество Материалы 22 декабря 2023 10:21 (UTC +04:00)
Генпрокуратура Азербайджана проводит конференцию в Абшеронском районе

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики 22 декабря в Абшеронском районе проводится конференция с участием ответственных сотрудников окружных региональных прокуратур и правоохранительных органов, представителей других государственных структур, а также образовательных учреждений.

Как сообщает в пятницу Trend , в ходе конференции также проводятся обсуждения с целью налаживания оперативного и эффективного сотрудничества между государственными структурами, неправительственными организациями и региональными СМИ.

Также в рамках мероприятия в прокуратуре Абшеронского района организован День открытых дверей.

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